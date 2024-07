Wiedzieli, że coś tam jest. Odkryli "kulturę przedpolską"

Pierwsze podejrzenia uczeni skierowali w stronę osady obronnej z czasów kultury łużyckiej. – Jest dość specyficzna. Nie jesteśmy nawet pewni, czy to nie jest kurhan – zauważał Ciszak. Oszacowano, że pozostałości zidentyfikowane podczas wykopalisk mają ok. 3,3 tys. lat. Na miejscu wykopalisk znaleziono m.in. ceramikę oraz przedmioty z brązu.

Ciszak dodaje, że "to trochę kultura przedpolska". Wyjaśniając, czym charakteryzuje się kultura łużycka, archeolog zwraca przede wszystkim uwagę na charakterystyczne miejsca pochówków. Ówcześni ludzie mieli być po śmierci spalani na stosach, natomiast ich szczątki umieszczano następnie w specjalnych pojemnikach. Do pochówku dołączano także przedmioty, z których na co dzień korzystali ludzie z kultury łużyckiej (obejmującej Wielkopolskę, Śląsk, ale też Czechy), w tym m.in. miecze i uzbrojenie.