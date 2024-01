Kluczowy antydronowy system Rosjan. Ukraińcy zniszczyli go dronem

R-330Ż Żytiel to system wprowadzony do służby w rosyjskich siłach zbrojnych w 2008 r. służący do wykrywania, analizy i zagłuszania emisji radiowych. Może być wykorzystywany do podsłuchiwania komunikacji przeciwnika, a także do neutralizacji komercyjnych dronów i wykrywania lokalizacji stacji kontrolnych. W razie potrzeby na takie miejsce może zostać wezwana artyleria.