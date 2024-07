Rosjanie wysłali na Kubę kolejne okręty. Płynie stara fregata bez rakiet

Ok, rozumiem

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Na początku czerwca Kubę odwiedziła eskadra rosyjskich okrętów, co pozwoliło Amerykanom na rejestrację akustycznej sygnatury jednego z nich. W lipcu w kierunku Kuby wyruszyły kolejne okręty, ale rejs – zamiast być pokazem siły – jest dowodem opłakanego stanu rosyjskiej marynarki wojennej.

Pierwsza od wielu lat rosyjska eskadra odwiedziła Kubę na początku czerwca. W jej składzie – obok fregaty Admirał Gorszkow, holownika i tankowca - znajdował się okręt podwodny Kazań projektu 885M (typ Jasień-M).

To jednostka charakteryzująca się bardzo dobrym wyciszeniem. Wizyta Rosjan na Kubie pozwoliła Amerykanom na wykonanie szczegółowego, akustycznego profilu rosyjskiego okrętu podwodnego, co ułatwi śledzenie go w przyszłości.

Jak podały źródła kubańskie, kolejna rosyjska eskadra dotrze na Kubę 27 lipca. Jej skład jest jednak znacznie skromniejszy niż poprzednio – zespół tworzy stara fregata Nieustraszymyj projektu 11540, okręt szkolny i tankowiec. Wbrew propagandowemu przekazowi jednostki te nie stanowią dla USA żadnego wyzwania ani zagrożenia.

Fregata Nieustraszymyj bez uzbrojenia

Nieustraszymyj to okręt zbudowany w latach 80. Jednostka ma 136 m długości i wypiera 4,2 tys. ton. W 2014 roku trafiła do stoczni remontowej, a remont, planowany na trzy lata, trwał aż osiem i byłby prowadzony dłużej, jednak w 2022 roku fregatę pospiesznie przywrócono do służby.

Nieustraszymyj - rosyjska fregata projektu 11540 © Domena publiczna

Remont nie wiązał się z poważniejszą modernizacją (choć były takie plany) – przez lata Rosjanie starali się przywrócić jednostce zdolności, które miała w 1990 roku, gdy wchodziła do służby. Dlatego zasięg uzbrojenia przeciwlotniczego fregaty – systemu 9K95 Kinżał – to zaledwie 12 km i spoza tej odległości okręt może być bezkarnie atakowany przez lotnictwo.

Na pokładzie nie ma też pocisków przeciwokrętowych 3M24 Uran, które - choć przewidziane dla tej jednostki - nigdy na nią nie trafiły. Uzbrojenie, poza przeciwlotniczym systemem 9K95 sprowadza się do jednej dziobowej armaty AK-100 kalibru 100 mm, dwóch zestawów obrony przeciwlotniczej Kortik (morski wariant systemu Tunguska), wyrzutni bomb głębinowych RBU-6000 i wyrzutni torped Wodopad-NK.

Tak uzbrojony Nieustraszymyj w połączeniu ze starymi sensorami, nie stanowi dla nowoczesnych okrętów wojennych żadnego wyzwania. Nadaje się za to do walki z piratami w Rogu Afryki, do czego przed remontem była wykorzystywany.

Łukasz Michalik, dziennikarz Wirtualnej Polski