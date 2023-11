Rosjanie modyfikują Shahedy. Wykorzystują ukraińską sieć komórkową

Rosjanie odpalili już ponad 2 tys. dronów z rodziny Shahed na cele w Ukrainie. Te bardzo proste drony, którym w zasadzie bliżej do latających bomb nie nadają się do precyzyjnych ataków na cele wojskowe, ale wystarczą do wykorzystania w charakterze broni terroru. Rosjanie wykorzystują je w podobnym charakterze jak Niemcy V1 podczas II wojny światowej.