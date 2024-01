"Baba Jaga" pod Awdijiwką. Rosjanie się ich boją i atakują w nietypowy sposób

Ukraińskie drony znane jako "Baba Jaga" to komercyjne konstrukcje o udźwigu nawet do około 20 kg pozyskane w ramach inicjatywy "Armia Dronów" przystosowane do działań wojennych. Mowa tutaj np. o modelach DJI Matrice RTK 300 lub dronach rolniczych pozwalających na zasięg do 10 km i mogących przebywać w powietrzu na pułapie do nawet 4 km przez około godzinę, ale w przypadku przeciążenia czas będzie krótszy.