Sępy to "naturalna służba sanitarna". Ich brak powoduje śmierć ludzi

Spadek liczby sępów w Indiach przyczynił się do śmierci około 500 tysięcy osób w latach 2000-2005, jak donoszą naukowcy w publikacji na łamach"American Economic Association". Znacząca redukcja populacji tych padlinożerców sprzyjała rozpowszechnianiu się bakterii i patogenów, które stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

Jak informują naukowcy, w latach 90. prawie 50-milionowa populacja sępów spadła niemal do zera . Przyczyną było stosowanie leku przeciwbólowego diklofenak u chorych krów, który dla ptaków jest śmiertelny. Sępy, które żerowały na ciałach zwierząt, cierpiały na niewydolność nerek.

Lek weterynaryjny został wycofany w 2006 r., ale według najnowszego raportu State of India’s Birds populacje trzech gatunków - sępa białogłowego, sępa indyjskiego i sępa rudego - spadły odpowiednio o 98 proc., 95 proc. i 91 proc.

Badacze zauważyli, że po wzroście sprzedaży leków przeciwzapalnych i spadku populacji sępów śmiertelność ludzi wzrosła o ponad 4 proc. Obliczyli, że ta sytuacja doprowadziła do wzrostu liczby dodatkowych zgonów o ok. 100 tys. osób co roku w latach 2000-2005. Jednocześnie wyliczyli, że koszt ekonomiczny związany z tymi przedwczesnymi śmierciami wynosi ponad 69 mld dol. rocznie.