Wycofali 14 samolotów. Nie oddadzą ich Ukrainie

Wspomniane samoloty transportowe Lockheed C-130 Hercules to amerykańskie czterosilnikowe maszyny o napędzie turbośmigłowym, których od wprowadzenia do służby w 1956 r. wyprodukowano 40 różnych wersji. Najnowszym obecnie budowanym wariantem jest C-130J.

Wymiary podstawowej wersji C-130J sięgają ponad 40 m rozpiętości skrzydeł przy niespełna 30 m całkowitej długości. Wysokość tego Lockheeda sięga z kolei ponad 11,5 m, natomiast jego masa własna to 38 t. Maksymalna prędkość, z jaką może poruszać się ten samolot transportowy sięga ok. 600 km/h, natomiast pułap, na którym może operować, to 10 km. Realny zasięg to zaś 3,8 tys. km.