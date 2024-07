Czekali od 2018 r. Sąsiedzi Polski wreszcie je mają

"Słowacja dołączyła do grona państw eksploatujących F-16, wzorcowy myśliwiec NATO, który wzmacnia zdolności obronne tego kraju i gotowość do wspólnych operacji NATO" - powiedział O.J. Sanchez, wiceprezes i dyrektor generalny Integrated Fighter Group w firmie Lockheed Martin.

F-16 Block 70 to najnowszy i najbardziej zaawansowany wariant najpopularniejszego samolotu bojowego świata. Względem starszych wariantów wyróżnia się kilkoma istotnymi unowocześnieniami.

Co ciekawe, kontrakt na dostawę F-16 Block 70 na Słowację został zawarty jeszcze w 2018 r. Obejmuje on łącznie 14 tego typu myśliwców, za które sąsiedzi Polski zapłacą ok. 1,6 mld euro. W ramach umowy Amerykanie dostarczą nie tylko myśliwce, ale również dedykowany im osprzęt i pakiet uzbrojenia, w którym znajdą się m.in. pociski powietrze-powietrze AIM-120C-7 AMRAAM i AIM-9X Sidewinder.