Potwór z drugiego końca świata. Wykorzystuje działko z AH-64 Apache

Australijskie rozwiązanie opiera się na wykorzystaniu armaty M230LF z napędem łańcuchowym kal. 30 mm o szybkostrzelności 100/200 strz,/min będącej pochodną tej stosowanej na śmigłowcach AH-64 Apache. Jest ona połączona z głowicą optoelektroniczną zawierającą kamerę dzienną, termowizyjną i dalmierz laserowy do mierzenia odległości do celu. Jedyne co tylko strzelec musi zrobić to zaznaczyć cel, a algorytmy śledzenia jego ruchu oraz komputer balistyczny zrobią resztę.