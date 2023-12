Ukraiński bat na Rosjan. Ukryta flota dronów morskich czeka na rozkaz

Ukryty magazyn zawierający kilkadziesiąt nawodnych dronów zwiedzał lokalny korespondent The Times. Drony nawodne stały się w ostatnich miesiącach koszmarem rosyjskich marynarzy, są dziełem Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), która rozpoczęła nad nimi pracę tuż po ataku Rosji na Ukrainę z lutego 2022 r.

Warto zaznaczyć, że drony morskie ciągle ewoluują i tak ma to miejsce z nowymi Magura V5, które mogą być ewolucją już dobrze znanych dronów typu "Sea Baby". Koncepcja jednak nie uległa zmianie i dalej mamy do czynienia z dronami w kształcie łodzi motorowej o długości 5,5 m i szerokości 1,5 m napędzanej przez pędnik strumieniowy umożliwiający osiągnięci prędkości nawet do 42 węzłów.