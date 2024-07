Zbliżyli się do Rosji. Natychmiastowa odpowiedź Kremla

"Podczas monitorowania przestrzeni powietrznej nad Morzem Barentsa zidentyfikowano grupę celów powietrznych zbliżających się do granicy państwowej Rosji. Aby zapobiec naruszeniu, wysłano myśliwce MiG-29 i MiG-31 z dyżurnego zespołu obrony powietrznej" – brzmi komunikat rosyjskiego ministerstwa obrony.

Rosyjska agencja RIA Nowosti dodaje ponadto, że załogi myśliwców miały zidentyfikować w powietrzu dwa amerykańskie bombowce strategiczne B-52H. "Po zbliżeniu się myśliwców bombowce odwróciły się od granicy rosyjskiej" – czytamy. Wcześniej natomiast sprzęt z USA miał zbliżać się do Rosji. Bombowce nie naruszyły jednak rosyjskiej przestrzeni powietrznej.

Bulgarian Military wyjaśnia, że przechwycenie amerykańskich bombowców można traktować jako część rutynowych operacji wojskowych. USA mają bowiem często prowadzić misje rozpoznawcze w pobliżu granic potencjalnych przeciwników. To działanie, które nie tylko ma na celu zbieranie cennych informacji wywiadowczych, ale też stanowić pokaz siły .

Incydent z niedzieli 21 lipca nie jest pierwszym tego typu. Rosjanie jeszcze niedawno eskortowali m.in. samolot patrolowy należący do sił zbrojnych Norwegii. Zwiadowczy Boeing P-8A Poseidon – podobnie jak amerykańskie B-52H – również przelatywał nad Morzem Barentsa.

Przypomnijmy, że bombowiec B-52 produkowany przez amerykańskiego Boeinga jest konstrukcją pochodzącą jeszcze z lat 50. ubiegłego wieku. Po modernizacji ma być on zdolny do funkcjonowania przez niemal 100 lat . Ten gigantyczny, bo mierzący 48,5 m długości i niemal 56,5 m rozpiętości skrzydeł bombowiec strategiczny dalekiego zasięgu może przenosić aż 31 t amunicji. Poza tym, że jest bardzo wydajny (wariant B-52H osiąga ponad 16,3 tys. km zasięgu), amerykańska maszyna jest też tania w obsłudze i bezawaryjna.

Z kolei rosyjski MiG-29, który w towarzystwie MiG-a-31 eskortował maszynę z USA, to produkowany od lat 80. ubiegłego wieku myśliwiec frontowy zdolny do transportowania 5,5 t amunicji na dziewięciu węzłach uzbrojenia. Jego zasięg wynosi ponad 1,7 tys. km w podstawowej wersji wyposażeniowej, natomiast maksymalna prędkość sięga 2,3 Ma, czyli ponad 2400 km/h.

MiG-31 to zaś naddźwiękowy myśliwiec przechwytujący, którego produkcję seryjną rozpoczęto na końcu lat 70. ubiegłego wieku. W porównaniu do mniejszego MiG-a-29 osiąga większą prędkość, bo aż 2,8 Ma (ok. 3400 km/h), a pod jego kadłubem znajduje się miejsce dla amunicji na 8 węzłach uzbrojenia.