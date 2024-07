Zaczęło się. Stawiają "zęby smoka" na granicy z Rosją

Nagranie z granicy łotewsko-rosyjskiej opublikował na swoim profilu w serwisie X Anton Gerashchenko, były doradca w ukraińskim ministerstwie spraw wewnętrznych. Z krótkiego opisu dowiadujemy się, że zostało zarejestrowane w okolicach Zilupe, małego miasta we wschodniej Łotwie.

"Zęby smoka" to określenie, pod którym kryją się charakterystycznie wyglądające betonowe lub żelbetonowe piramidy. Są znane i stosowane od lat. Po raz pierwszy były wykorzystywane w trakcie II wojny światowej, a w ostatnim czasie były wykorzystywane m.in. podczas wojny w Ukrainie, gdzie obydwie strony konfliktu zabezpieczały w ten sposób kluczowe pozycje i miasta.

Ustawienie fortyfikacji zawierających "zęby smoka" wymaga wykorzystania ciężkiego sprzętu. Każdy z pojedynczych elementów (zazwyczaj mierzą do ok. 120 cm wysokości) jest bardzo ciężki, co w połączeniu z kształtem i dużą kumulacją na danym obszarze (w rzędach) pozwala stworzyć umocnienia mające na celu powstrzymanie wrogich oddziałów. "Zęby smoka" są bardzo dużym utrudniałem np. dla czołgów. Niekiedy mogą towarzyszyć im dodatkowe zabezpieczenia w postaci np. min.