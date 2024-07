30 kwietnia agencja zamówień wojskowych Armasuisse wysłała zapytanie ofertowe do Diehl Defence, MBDA France i Kongs­berga. Lista kandydatów układała się więc interesująco: IRIS-T SLM , NASAMS i niesprecyzowany system od MBDA. Jako że zapytanie wysłano do fran­cus­kiego oddziału koncernu, w grę mogły wchodzić SAMP/T lub VL MICA. Berno zażądało przed­sta­wie­nia ofert do połowy lipca. Kongsberg i MBDA uznały, że w tak krótkim czasie nie zdołają przygotować konku­ren­cyj­nej oferty, i 5 lipca poin­for­mo­wały Armasuisse o wycofaniu się z postępowania.

Helwecji zależy jednak na czasie. Pozyskanie Bodluv MR planowano uwzględnić w przy­szło­rocz­nym budżecie, jednak obecnie oficjalnie mówi się o próbie wygos­po­da­ro­wa­nia pieniędzy na system jeszcze w tegorocznych wydatkach. Taki nacisk na tempo, widoczny zresztą w terminach składania ofert (firmy dostały na to zaledwie dwa i pół miesiąca), promuje IRIS-T SLM. Do tego Szwajcaria jest częścią zaini­cjo­wa­nej przez Berlin Euro­pejskiej Tarczy Antyrakietowej. Tam zaś system Diehla staje się jednym z podstawowych rozwiązań.

Szwajcaria zadeklarowała wolę dołącze­nia do Euro­pej­skiej Tarczy Anty­ra­kie­to­wej razem z Austrią w lipcu 2023 roku. Doszło wówczas do spotkania ministrów obrony trzech państw nie­miec­ko­ję­zycz­nych (format D-A-CH), na którym zadeklarowano chęć zacieś­nia­nia współ­pracy wojskowej. O ile Wiedeń formalnie przystąpił do inicjatywy już jesienią ubiegłego roku, o tyle Bernu zajęło to dłużej. Konfederacja oficjalnie dołączyła do Tarczy 10 kwietnia tego roku. Decyzji oczywiście towarzy­szyły dyskusje, jak udział wpłynie na szwajcarską neutralność, jak jednak widać, okazał się to temat mniej kon­tro­wer­syjny niż złago­dze­nie przepisów dotyczących eksportu uzbrojenia i ewentualne dostawy broni dla Ukrainy.