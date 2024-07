Kolejny transport czołgów na front. Zamiast nowości jadą same zabytki

W sieci zauważono kolejny rosyjski transport kolejowy czołgów na front. Co ciekawe nie zawiera on nowych maszyn, tylko stare T-62M wzbogacone w fabryce o trochę pancerza prętowego, kostek pancerza reaktywnego i słynny antydronowy daszek. Wyjaśniamy, czy te czołgi do czegoś się nadają.