Rosja szykuje odwet? Podejrzane ruchy w bazie Engels

Najbliższa granica Ukrainy znajduje się ok. 450 km od bazy lotniczej w Engels. To odległość, którą bez trudu pokona każdy z gromadzonych na tamtejszym lotnisku samolotów Rosjan. Oprócz pięciu jednostek Tu-22M3 na zdjęciach satelitarnych można zidentyfikować cztery bombowce Tu-95MS i trzy bombowce Tu-160 . Te ostatnie jednak – jak podaje Defense Express – znajdują się w Engels od dłuższego czasu.

W czerwcu 2023 r. Rosjanie przetransportowali też dwa MiG-i-31, których wariantu nie można ze 100-procentową pewnością określić na podstawie fotografii. Może to być MiG-31K, który służy do przenoszenia pocisków Kindżał , ale też przechwytujący MiG-31BM.

Drugi scenariusz – "bardziej realistyczny" – mówi o potencjalnych planach wykorzystania bazy w Engels jako kolejnego miejsca do uderzenia w Ukrainę. Potwierdzeniem tych zamiarów mogą być m.in. osiągi bombowca Tu-22M3, który w momencie startu może ważyć nawet 125 ton, z czego aż 24 tony może stanowić uzbrojenie. Ta potężna maszyna pozwala poruszać się z prędkością 2,3 tys. km/h i maksymalny zasięg wariantu 22M3 wynosi ok. 7 tys. km. Z pełnym uzbrojeniem może pokonać trasę do niemal każdego miejsca w Ukrainie, by przeprowadzić atak.