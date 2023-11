Ostrzegawcze ruchy Rosjan. Czekają na sprzyjające warunki

Wspomnieć należy też o pociskach Iskander w dwóch wariantach. W wersji oznaczonej dopiskiem "M" jest to broń osiągająca prędkość nawet 6 Ma i pułap do 50 km. Może przenosić pociski wyposażone w głowicę termojądrową oraz wykonywać manewry uników przed ochroną przeciwrakietową. W wariancie oznaczonej jako Iskander-K, rakieta osiąga donośność nawet 500 km.

Najtrudniejszym przeciwnikiem dla ukraińskich systemów obrony powietrznej są natomiast Kindżały, których specyfikacja do dziś nie jest w pełni znana. Choć wojna pokazała, że jest to broń, przed którą można się bronić, to Ch-47M2 Kindżał stanowią pociski mogące razić cele na dystansie nawet 2 tys. km. Ponadto te konstrukcje zawierające ok. 480 kg ładunku wybuchowego mają rozpędzać się do prędkości 10 Ma.