Niepokojące ruchy Rosjan. Na lotnisku pojawiło się kilka maszyn

Te konstrukcje są w stanie poruszać się z prędkością 2,8 Ma i realizują zadania na wysokości nawet 25 km. Jednocześnie MiG-i-31 mogą pokonać jednorazowo nawet 3 tys. km . Podkreślić należy jednak, że są to maszyny, których produkcję zakończono w latach 90. ubiegłego wieku, w związku z czym dziś Rosjanie – według szacunków – dysponują ok. 120 egzemplarzami MiG-31.

Zidentyfikowane w bazie lotniczej pozostałe samoloty to Su-27 i Su-30. Pierwszy z nich to jednomiejscowy samolot przechwytujący, który rozpędza się do prędkości maksymalnej 2,3 Ma i pracuje na maksymalnym pułapie 19 km. Jest zdolny do pokonania ponad 3,5 tys. km, a ponadto może przenosić rakiety R-60/73/27 .

Su-30 (określany jako Flanker-C) to natomiast wielozadaniowy samolot bojowy, który powstał na bazie wspomnianego wcześniej Su-27. Wyprodukowano łącznie ok. 600 egzemplarzy tej maszyny. Maksymalna prędkość Su-30 to ok. 1,8 Ma i zdolność do operowania na pułapie 17,5 km.