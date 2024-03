Podejrzane ruchy Rosjan. Wszystko widać z kosmosu

Na rosyjskim lotnisku w sobotę 9 marca (z tego dnia pochodzą zdjęcia) znajdowało się 10 śmigłowców szturmowych Mi-28 i dwa Ka-52, a poza tym cztery samoloty Su-25. Obecność tych maszyn może być sygnałem, że agresor planuje zintensyfikowane uderzenia w regionie południowej Ukrainy. Warto jednak zwrócić uwagę, o czym pisze Defense Express, że Rosjanie wycofali z Dżankoj systemy obrony powietrznej S-400, które mogły trafić w głąb Federacji Rosyjskiej.

Wspomniane S-400 mogą więc służyć armii jako broń przed ostrzałem ze strony Ukraińców w miejscach, gdzie obrońcy coraz częściej atakują lub zamierzają atakować. Co istotne jednak – na płycie lotniska znów można obserwować stosowaną przez Rosjan taktykę polegającą na próbie oszukania przeciwnika poprzez malowanie na betonie śmigłowców.

"Fałszywy Mi-28 namalowany na lotnisku wygląda co najmniej dziwnie. Wyjaśnienie może być tylko jedno" – czytamy. Defense Express zauważa, że Rosja próbuje ukryć stratę Mi-28 na froncie, w związku z czym postanowili namalować jego odpowiednik na lotnisku. Niewykluczone też, że Federacja Rosyjska rozebrała Mi-28 na części, aby pozyskać komponenty do napraw innych śmigłowców – i malunkiem próbuje ukryć kanibalizację maszyn.

Śmigłowce Rosjan na Krymie

Spośród widocznych na zdjęciach satelitarnych opublikowanych przez Defense Expres maszyn, na największą uwagę zasługują przede wszystkim śmigłowce Ka-52, które stanowią jedne z trudniejszych do wyeliminowania śmigłowców pozostających w armii Federacji Rosyjskiej. To podstawowe jednostki, których projekt powstał jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku, jednak ich produkcję rozpoczęto w 2008 r.

Napędzany dwoma silnikami Klimow VK-2500 śmigłowiec rozpędza się do prędkości 300 km/h i może przenosić potężne uzbrojenie – w tym m.in. naprowadzane laserowo rakiety AT-12 z systemem celowniczym I-252W i działko Szipunow 2A42 kal. 30 mm. Mimo wagi, która wynosi 8 t, Ka-52 jest wyjątkowo zwrotny – a co za tym idzie – trudny do zestrzelenia. Zawdzięcza to podwójnemu wirnikowi.

Kolejna z maszyn na lotnisku na Krymie to zaś rosyjski konkurent amerykańskiego Apache. Mi-28 to maszyna zbudowana w klasycznym układzie z dwoma wirnikami i z kabiną w układzie tandemowym (jeden fotel za drugim). Głównym uzbrojeniem Mi-28 jest jednolufowe działko 2A42-2 kal. 30 mm, natomiast w sekcji z podwieszeniami (cztery węzły pod kadłubem) można umieścić system przeciwpancerny Ataka z pociskami 9M120 oraz pociski o wadze do 500 kg.

Ostatnia z maszyn to natomiast Su-25, czyli samolot wsparcia powietrznego z 1978 r. Jego rolą na froncie jest utrzymanie wsparcia w pierwszej linii walk powietrznych. Ponadto Su-25 ma zwiększać bezpieczeństwo armii na lądzie, na co wskazuje maksymalny pułap na poziomie ok. 7 km. Jego uzbrojenie może ważyć maksymalnie 4,3 t i jest montowane na 10 węzłach podskrzydłowych.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski