Rosja coś szykuje. Wszystko widać jak na dłoni

Na lotnisku oddalonym o ok. 500 km od Ukrainy znajdują się obecnie wspomniane Tu-160, czyli tzw. Białe Łabędzie produkowane od 1987 r. Napędzane czterema silnikami dwuprzepływowymi NK-32 maszyny rozpędzają się do prędkości 2200 km/h (i 850 km/h przelotowej).

Kolejne ze zgromadzonych w bazie Engles maszyny to Tu-95MS , którego zasięg jest nieco mniejszy w porównaniu z "Białym Łabędziem" i sięga ok. 10 tys. km. Maszyna rozpędza się do 830 km/h i może na swoim pokładzie przenosić 15 t bomb i pocisków kierowanych, w tym pocisków manewrujących Ch-101 lub Ch-65.

Ostatnie cztery bombowce znajdujące się obecnie na lotnisku w obwodzie saratowskim to z kolei Tu-22M. Historia tych maszyn sięga jeszcze lat 60. ubiegłego wieku, kiedy to rozpoczęto prace nad pierwszą wersją samolotu. Produkowane przez Tupolewa maszyny charakteryzują się duralową konstrukcją z płatami o zmiennej geometrii (od 20 do 65 stopni). Napędzają je dwa silniki odrzutowe NK-25, które pozwalają rozpędzić konstrukcję do prędkości ponad 2 tys. km/h.