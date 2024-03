Niepokojące ruchy Rosjan. Przygotowują broń do użycia

Jak twierdzi ruch partyzancki Ates, pod pretekstem troski o bezpieczeństwo wyborców, armia Federacji Rosyjskiej przemieszcza w obwodzie chersońskim (okolice Kachowki) liczne systemy przeciwlotnicze Pancyr-S1. Partyzanci mają nagrywać ruchy Rosjan i przekazywać niezbędne informacje dotyczące rozmieszczenia rosyjskiego sprzętu armii obrońców, aby ta we właściwym momencie mogła przeprowadzić atak na wrogie pozycje. Ponadto Ates apeluje, aby mieszkańcy okupowanych terenów nie udawali się do lokali wyborczych.

Przypomnijmy, że Pancyr-S1 to w istocie rosyjski system, który jest uznawany za jeden z najnowocześniejszych tego typu na świecie. Dla armii agresora to cenna broń, którą często umieszczano m.in. na wysokich konstrukcjach , aby zwiększyć skuteczność wykrywania nisko lecących celów.

System chroni przed ostrzałem prowadzonym przez samoloty i śmigłowce, ale też przed bronią precyzyjną, która porusza się z prędkością do 1000 m/s. Jeden Pancyr-S1 jest w stanie kontrolować do 12 obiektów, natomiast jego ochrona obejmuje zasięgiem 20 km (maksymalny pułap przechwytywania zagrożenia to 15 km). Z tego też powodu jest to broń, która zwykle jest wykorzystywana do ochraniania najważniejszych obiektów.