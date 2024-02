Ukraiński wojskowy ostrzega. Wskazuje na podejrzane ruchy Rosjan

Pierwsze z nich, Lancety (Lancet-3), to konstrukcje zdolne do prowadzenia misji obserwacyjnych i rozpoznawczych. W praktyce jednak najczęściej przenoszą ładunki wybuchowe (o masie do 3 kg), by likwidować wrogie cele. Mierzą ponad 1,6 m długości, natomiast waga pojedynczego egzemplarza to 12 kg. Donośność tego bezzałogowca sięga ok. 40 km, z kolei maksymalna jego prędkość wynosi 110 km/h.