Zastanawiające ruchy Rosjan. Jadą głębiej w Ukrainę

Ruch partyzancki Atesz informuje o przemieszczeniu pociągu pełnego wyrzutni rakietowych w kierunku obwodu chersońskiego – czytamy. Sprzęt miał dotąd stacjonować w mieście Dżankoj, jednak armia agresora postanowiła przenieść wozy głębiej w kierunku Ukrainy. Choć powód tych działań nie jest znany, nie można wykluczyć, że jest to działanie będące skutkiem ostatnich ataków przeprowadzonych w kierunku lotniska Dżankoj .

Rosjanie mogą w ten sposób próbować uciec od potencjalnych ataków na Krymie. Niewykluczone też, że grady mogą zostać wykorzystane do ataków z miejsca, które pozwoli dotrzeć rosyjskim pociskom dalej niż w przypadku wystrzelenia ich z okolic Dżankoj. Zdaniem ukraińskich partyzantów "magazyny ze sprzętem są opróżniane w znacznym tempie".

Co istotne również, Ukraińcom ma być znana dokładna lokalizacja , w której transportowane wyrzutnie BM-21 Grad będą stacjonować. "Nie będziemy ukrywać, że znamy ostateczny cel tego pociągu. Wiemy dokładnie, gdzie będą je składować. Dlatego nie zostało im już dużo czasu" – czytamy w wątku na Telegramie.

BM-21 Grad to samobieżna wieloprowadnicowa wyrzutnia rakiet, której historia sięga lat 60. ubiegłego wieku. Decyzję o zaprojektowaniu tego typu broni podjęto w 1960 r., natomiast pierwsze jednostki przekazano do wojska już trzy lata później, w 1963 r., a publiczna prezentacja odbyła się w 1964 r.

Radziecka wyrzutnia jest wyposażona w 40 prowadnic rurowych (ułożonych po 10 w czterech rzędach) i zainstalowanych na podwoziu ciężarówki Ural-375D z napędem 6x6. Standardowym pociskiem wykorzystywanym przez grady jest M-21OF, czyli amunicja wyposażona w głowicę odłamkowo-burzącą. Waży on niemal 70 kg i dociera do celów oddalonych o niespełna 21 km.

Sama wyrzutnia natomiast jest obsługiwana przez 3-osobową załogę. Wóz mierzy ponad 7,3 m długości i osiąga wysokość przekraczającą 3 m przy wadze ponad 13,7 t. Taka konstrukcja osadzona na trakcji kołowej rozpędza się do prędkości maksymalnej 75 km/h, natomiast na pełnym zbiorniku paliwa może pokonać jednorazowo ok. 400 km. Warto wspomnieć, że BM-21 posłużyła jako podstawa do stworzenia polskiej modernizacji, którą jest wyrzutnia WR-41 Langusta.