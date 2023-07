Rosja grozi zniszczeniem Ukrainy. Chcą użyć "deszczu śmierci"

Rosyjska bomba kasetowa RBK-500U Drel

Warto wspomnieć, że Drel to amunicja zdolna do pokonania nawet 50 km po zrzuceniu jej z wysokości maksymalnie 14 km, Wyposażona została w system naprowadzania bezwładnościowego oraz system naprowadzania GLONASS. Dzięki temu może zapewnić dużą celność. Ważąca ok. 500 kg bomba może być wypełniona różnymi rodzajami amunicji (np. 15 naprowadzanych pocisków przeciwpancernych SPBE-K).