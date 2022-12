Radiostacja R-187P1 Azart-P1. Rosyjska szyfrowana łączność z problemami

Gdy wpadła w ręce Ukraińców okazało się, że "wyłącznie rosyjskie podzespoły" to części amerykańskiej firmy, produkowane na Tajwanie. Każdy może je kupić.

Radiostacje R-187P1 Azart-P1 stały się znane za sprawą igrzysk olimpijskich w Soczi, gdy partia tych urządzeń została przekazana do zabezpieczenia sportowego święta. W kolejnych latach niewielkie partie tych środków łączności były przekazywane kolejnym okręgom wojskowym.

W 2013 roku nieokreślona liczba trafiła do Południowego Okręgu Wojskowego, w 2017 r. 1700 egzemplarzy przekazano do Centralnego Okręgu Wojskowego, a w 2021 roku 2400 nowoczesnych radiostacji otrzymał Zachodni Okręg Wojskowy. To sprzęt klasy SDR (Software Defined Radio), mający zapewnić na poziomie taktycznym utajnioną, szyfrowaną łączność.