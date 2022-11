Zachodnie podzespoły w rosyjskiej broni. Bez zewnętrznej pomocy Rosja jest bezsilna

Czołg T-72 to wiekowa, produkowana od 1973 r. konstrukcja. Mimo to jego zmodernizowana, nowa wersja, czyli T-72B3 , jest uważana za bardzo udaną i ciągle groźną na współczesnym polu walki. Rosyjscy inżynierowie nie szczędzili trudów, by w starą, pancerną "skorupę" tchnąć nowe życie.

Rosyjskie czołgi zostały dostosowane do nowej, skuteczniejszej amunicji, mają zmodernizowany automat ładowania, poprawioną stabilizację armaty, a przede wszystkim gruntownie unowocześnione wyposażenie optoelektroniczne. Takie właśnie czołgi strzelają teraz do Ukraińców. Gdyby nie praca francuskich inżynierów, przez pół doby – a jesienią i zimą przez jej większą część – byłyby bezużyteczne.

Wszystko za sprawą tego, co stanowi fundament skuteczności współczesnych czołgów: systemu kierowania ogniem. W T-72B3 nosi on nazwę Sosna-U, a w jego skład wchodzi modułowy, dzienno-nocny celownik. Jego kluczowym komponentem jest opracowana przez francuski koncern Thales kamera termowizyjna III generacji Catherine-FC o rozdzielczości 758×576 pikseli.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że Deutz AG zdecydowanie odcina się od współpracy z Rosjanami, a niemiecka technologia nie jest dostarczana do Rosji bezpośrednio, ale przez łańcuch firm zarejestrowanych m.in. na Łotwie. Oficjalnie najnowsze korwety Bujan-M mają silniki CHD620 dostarczone przez chińską firmę Henan Diesel Engine Industry. W praktyce jest to kopia – być może nielicencyjna - niemieckiego silnika TBD620.

Równie wiele kontrowersji wywołuje kwestia rosyjskiego paliwa lotniczego. Rosja eksportuje wprawdzie wielkie ilości węglowodorów, ale kupuje od zagranicznych partnerów produkty będące wynikiem ich przetwarzania, jak choćby kondensat gazowy. Sprzedaje go należąca do koncernu BASF firma Wintershall Dea, dostarczająca ten półprodukt rosyjskiemu koncernowi Gazprom.

Ten – jak wynika ze śledztwa prowadzonego przez "Der Spiegel" – używa go do produkcji paliwa lotniczego, którego drogę udało się prześledzić z pól gazowych w zachodniej Syberii, poprzez rafinerię w Omsku, do rosyjskich baz lotniczych, jak Morozowsk czy Bałtimor pod Woroneżem. To lotniska, z których startują samoloty atakujące Ukrainę, jak Su-24M czy Su-34.