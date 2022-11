Myśliwce MiG-31BM z pociskami dalekiego zasięgu. Tak Rosjanie polują na ukraińskie samoloty

MiG-31BM to wersja rozwojowa samolotu MiG-31 . Maszyny tego typu powstały jeszcze w latach 70., aby zapewnić Związkowi Radzieckiemu ochronę przed uderzeniem amerykańskich bombowców strategicznych . Przewidywano, że atak w ich wykonaniu nastąpi znad Arktyki, co wymusiło zastosowanie w rosyjskim myśliwcu kilku specyficznych rozwiązań.

MiG-31 został zaprojektowany tak, aby móc przez dłuższy czas móc utrzymywać wysoką prędkość – samolot może rozpędzić się aż do prędkości Mach 2,8. Maszyna jest także wyposażona w radar dalekiego zasięgu.

Jego użycie wynikało m.in. z faktu, że MiG-31 został zbudowany przy założeniu, że maszyna może nie mieć możliwości, by skorzystać z naziemnej infrastruktury i będzie wykonywała misje bez dostępu do danych z naziemnych stacji radarowych .

W tym celu powstał samolot, charakteryzujący się dużymi rozmiarami, masą startową przekraczającą 46 ton, wysoką prędkością lotu i zasięgiem dochodzącym do 5 tys. km. Samolot ma potężną stację radiolokacyjną i uzbrojenie dalekiego zasięgu . Dla MiG-ów 31 były to pociski R-27 podczas gdy nowsze, zmodernizowane MiG-31BM mogą używać znacznie nowocześniejszych pocisków R-37 o zasięgu niemal 300 km.

Rozwiązanie to pozwala na nękanie ukraińskiego lotnictwa bez narażania własnych maszyn i pilotów, którzy – dzięki atakom z bardzo dużej odległości – pozostają bezpieczni, nie narażając się na ogień przeciwlotniczy Ukraińców lub przeciwdziałanie ze strony ukraińskiego lotnictwa.

Co istotne, Ukraina nie ma obecnie możliwości, by nawiązać z MiG-ami 31BM równorzędną walkę. Ukraińskie samoloty bojowe to MiG-i 29 i Su-27, które nie są wyposażone w pociski, pozwalające na nawiązanie na dużą odległość walki z rosyjskim przeciwnikiem.