Rosja użyła w Ukrainie pocisku Ch-55 z atomowego arsenału. Miał atrapę głowicy jądrowej

Pocisk tego typu ma ponad 6 metrów długości, pół metra średnicy i w zależności od wariantu waży od 1600 do 2400 kg. Po wystrzeleniu porusza się z prędkością poddźwiękową na niewielkiej wysokości (ok. 100 metrów), co ma utrudnić wykrycie go przez radary przeciwnika. Jego zasięg wynosi ok. 2500 km.