Powody były poważne i dotyczyły m.in. stanu sprzętu wojskowego . Sam Sierdiukow stwierdził w jednej z rozmów, że w czasie ataku na Gruzję "35 proc. (sprzętu - red.) nie uruchomiło się, a 50 proc. udało się uruchomić, ale nie dotarło do celu". Nawet jeśli w słowach tych było sporo przesady, problemy jakie rosyjskiej armii sprawiła mała Gruzja, nie pozostały bez echa.

Dlatego starcie z 2022 r. z – częściowo tylko – zreformowaną armią ukraińską, wprowadzającą zachodnie wzorce, przyniosło Rosjanom serię bolesnych kompromitacji. Częściowo wynikały one z działań i postawy Ukraińców, ale nie bez znaczenia były problemy, stworzone przez samych Rosjan.

O ile Anatolij Sierdiukow stawiał na wojnę błyskawiczną, proponowane obecnie zmiany wskazują, że Rosja chce być gotowa do długiego, pełnoskalowego konfliktu, gdzie główny przeciwnikiem nie jest sama Ukraina, ale szeroko rozumiany Zachód.

Jakie wnioski wyciągnęła Moskwa z wojny w Ukrainie i jakie zmiany wprowadza na tej podstawie? Analizę proponowanych zmian szczegółowo przedstawia m.in. Polski Instytut Spraw Zagranicznych , według którego ich celem jest nie tylko uzupełnienie i odbudowa rosyjskiego potencjału sprzed wojny, ale gotowość do jego rozwijania w okresie powojennym.

Rosja chce zwiększyć liczebność sił zbrojnych – braki kadrowe i niemożność nasycenia zdobytego ternu wojskiem były jedną z przyczyn niepowodzenia "operacji specjalnej". W późniejszych miesiącach doprowadziły natomiast do imponującego sukcesu Ukraińców na północy, w rejonie Charkowa.

Odpowiedzią na ten problem ma być rozbudowa armii do 1,5 mln wojskowych (wzrost o 500 tys.), z czego niemal 700 tys. mają stanowić żołnierze kontraktowi. Zmiany dotyczą także wieku poborowych, przesuniętego z 18-27 na 21-30 lat, co ma zwiększyć liczbę potencjalnych kandydatów na żołnierzy.

Zmianom ma towarzyszyć rozbudowa lotnictwa – na każdą armię ogólnowojskową ma przypadać mieszana dywizja sił powietrznych. Jednym z ważnych aspektów reform jest utworzenie nowego korpusu armijnego w Karelii, będącego odpowiedzią na wejście do NATO Szwecji i Finlandii .

Warto zauważyć, że zmianom organizacyjnym ma towarzyszyć wzrost produkcji uzbrojenia. Znamienna jest przy tym koncentracja na sprzęcie starych typów, które są w Rosji eksploatowane od dawna, przy zastoju w projektowaniu nowego sprzętu wojskowego , co ma niekorzystny wpływ zwłaszcza na możliwości rosyjskiego lotnictwa.

W rezultacie planowanych reform rosyjska armia ma być liczniejsza, ale wyposażona w ten sam sprzęt, co dotychczas, jak czołgi T-72B3M, T-80 BWM czy T-90M. Ułatwia to uzupełnienie strat i przyspieszenie rozwoju liczebności sił zbrojnych, ale zarazem ogranicza je do sprzętu koncepcyjnie wywodzącego się jeszcze z czasów ZSRR.