Wojska walki radioelektronicznej (WRE) są w Rosji traktowane z wysokim priorytetem. Przed laty uznano je za sposób na zniwelowanie przewagi NATO , więc rosyjska armia ma obecnie do dyspozycji wiele różnych systemów, przeznaczonych do wykrywania albo zagłuszania emisji elektromagnetycznyc h .

Jednym z nich jest system o nazwie Rtuć-BM, rozwijany jeszcze w czasach Związku Radzieckiego. Jego zadaniem jest zakłócenie działania zapalników radiowych w nadlatujących pociskach rakietowych (co pokazuje poniższy film). Zasięg działania systemu obejmuje obszar do 50 hektarów.

System może także działać w trybie, który zmienia sposób działania zapalników – ze zbliżeniowego, powodującego eksplozję na niewielkiej wysokości nad ziemią, na kontaktowy, gdzie głowica wybucha już po uderzeniu w ziemię, co powoduje mniejsze zniszczenia. Zdaniem twórców to doskonałe rozwiązanie do chronienia zgrupowań wojsk, a także różnego rodzaju stacjonarnych obiektów, jak lotniska, stacje radarowe czy budynki.