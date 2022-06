Amerykańska technologia w rosyjskiej broni. FBI bada sprawę

Jak czytamy na stronie internetowej amerykańskiego dziennika, w rosyjskim sprzęcie przechwyconym lub zniszczonym w Ukrainie wykryto chipy wyprodukowane w USA. Według źródła, na które powołuje się "The Washington Post", zachodnie komponenty zostały znalezione m.in. w radiostacjach wojskowych, dronach, czołgach, sprzęcie kontroli naziemnej, systemach obrony przeciwlotniczej oraz pozostałościach pocisków manewrujących.

Anonimowy urzędnik Departamentu Handlu – instytucji odpowiedzialnej za kontrolę eksportu – wyjaśnił, że celem dochodzenia nie jest nałożenie kar na amerykańskich producentów, lecz ustalenie, w jaki sposób chipy i inne komponenty mogły trafić do rosyjskiego sprzętu wojskowego po tym, jak w 2014 r. Stany Zjednoczone zaczęły nakładać sankcje na Moskwę. Agenci FBI starają się obecnie znaleźć sieć nabywców amerykańskich produktów oraz podmioty pośredniczące w tych transakcjach.

Jak zauważa "The Washington Post", przez lata firmy technologiczne mogły legalnie dostarczać podstawowe chipy komputerowe rosyjskim jednostkom wojskowym bez konieczności ubiegania się o pozwolenie rządu USA, dlatego wskazanie nielegalnej sprzedaży wymaga określenia typu chipa i daty jego sprzedaży . Śledzenie transakcji może być pracochłonne, ponieważ komponenty elektroniczne często przechodzą przez łańcuch dystrybutorów, zanim dotrą do użytkownika końcowego.

Należy zaznaczyć, że Rosja produkuje niewiele chipów komputerowych, co zmusza ją do importowania potrzebnych części. Stany Zjednoczone od dawna kontrolują eksport komponentów, które są najnowocześniejsze pod względem technologicznym i przeznaczone do użytku wojskowego.