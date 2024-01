Zniszczyli nim Moskwę. Teraz wpadł w ręce Rosjan

Jeszcze w ostatnim czasie tego typu incydent miał miejsce w Ukrainie, gdzie tamtejsza armia znalazła nową wersję irańskiego drona kamikadze Shahed-136 . Przechwycony w niemal idealnym stanie bezzałogowiec pozwolił Ukraińcom zbadać głowicę bojową oraz konstrukcję maszyny – to z kolei pozwala lepiej przygotować się na kolejne ataki przy użyciu tej konkretnej broni.

Teraz – jak podaje profil Clash Report na platformie X – Rosjanie mieli uzyskać cenną rakietę należącą do wojsk Ukrainy. Pocisk R-360 miał bowiem rozbić się na brzegu Morza Azowskiego. Dla armii agresora to okazja na identyfikację technologii rakiety, której Ukraińcy użyli wcześniej do zniszczenia rosyjskiego krążownika Moskwa.