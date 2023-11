Zatonął w zeszłym roku. Na jaw wychodzą nowe fakty

Jak podaje portal Science, zdaniem fizyków odpowiedzialnych za nowe modelowanie opublikowane w czasopiśmie "Bulletin of the American Meteorological Society", Ukraińcy podczas ataku na krążownik Moskwa mieli wielkie szczęście . Bynajmniej nie chodzi tutaj tylko o samo trafienie rakietami Neptun, ale – przede wszystkim – anomalie pogodowe. Warunki atmosferyczne miały "znacznie zwiększyć zasięg radaru" , z którego korzystali Ukraińcy.

Pomocna dla wojsk obrońców anomalia pogodowa to zjawisko określane mianem efektu załamania światła. Naukowcy ocenili, że to specyficzne zjawisko pogodowe obecne w czasie ataku na morzu pozwoliło Ukraińcom rozpoznać Moskwę z odległości o wiele większej niż przewiduje to specyfikacja radaru.

Andreas Grantinger, meteorolog ze szwedzkich sił zbrojnych, na którego powołuje się portal Science, wyjaśnia, że tego typu warunki są powszechne w regionie Morza Śródziemnego. Od czasu do czasu zdarzają się też w innych regionach i zbiornikach wodnych. Generalnie rzecz ujmując, zjawisko to polega na załamaniu echa od konkretnego obiektu w drodze do radaru – ma ono miejsce, kiedy w otoczeniu znajdują się nisko położone chmury i występują opady. Wówczas chmury działają jak swego rodzaju ekran, który odbija sygnał radaru i sprawia, że ten dociera znacznie dalej. Jednocześnie jest to efekt wykorzystywany od lat, który pozwala radarom wykrywać obiekty na większą odległość.