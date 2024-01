Zajrzeli do środka drona Rosjan. Był w nienaruszonym stanie

Drony Shahed-136 to irańskie konstrukcje używane przez Rosjan pod nazwą Geran-2. Agresor regularnie wykorzystuje tego typu bezzałogowce do przeprowadzania ataków w głąb terytorium Ukrainy przede wszystkim z uwagi na niskie koszty produkcji Shahedów, ale też wysoką skuteczność.

Teraz – jak podaje portal Defense Romania – Ukraińcom udało się przechwycić nowy wariant irańskiego drona. Maszyna miała zostać znaleziona na jednym z pól w nieznanym obszarze, a jej stan sugerował przechwycenie przy wsparciu środków walki elektronicznej. Należący do Rosjan Shahed-136 był w niemal nienaruszonym stanie – to cenne znalezisko dla armii obrońców, bowiem pozwala dokładnie przyjrzeć się technologii umieszczonej w amunicji krążącej z Iranu, a co za tym idzie – opracować precyzyjniejsze narzędzia do likwidowania zagrożenia z powietrza.