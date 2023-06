Zagrożenie dla Rosji? Broń, która doleci pod Moskwę

Wsparcie nie jest przesądzone. Władze USA naciskają na Bidena, by przekazać Ukrainie śmiercionośne dla Rosji pociski MGM-140 ATACMS. "Możliwość dostarczenia pocisków jest dość duża" – mówił w rozmowie z Voice of America senator USA Jim Risch. Nie brak jednak głosów w sieci, jakoby mocarstwo zdążyło już podjąć decyzję i przekazać broń Ukrainie w tajemnicy. Dla Kijowa to nieocenione wsparcie, bowiem MGM-140 obejmuje zasięgiem duży obszar Rosji.

ATACMS dla Ukrainy

Plotki mówiące o przekazaniu na front pocisków ATACMS pojawiały się już w pierwszym roku wojny. Do tej pory jednak brak potwierdzenia użycia przez Ukraińców pocisków MGM-140 o zasięgu do 300 km. Nie można wykluczyć, że mimo sprzecznych sygnałów z USA, mocarstwo postanowiło w ukryciu przekazać broń, aby wywołać przerażenie w wojskach Putina.

Jeszcze w lipcu 2022 r. szerokim echem w mediach odbijały się przecieki sugerujące, że Kijów otrzymał lub otrzyma w niedalekiej przyszłości ATACMS-y. Dziennikarz WP Łukasz Michalik zauważał wtedy, że Rosjanie mogli błyskawicznie zareagować na potencjalne zagrożenie i ewakuować swoje okręty z bazy w Sewastopolu. To obawy jak najbardziej zrozumiałe, bo nawet pomimo okupowania wielu terenów w Ukrainie, atak rakietowy przy użyciu MGM-140 na Sewastopol jest realnym scenariuszem.

To właśnie zasięg działania ATACMS jest tym, co budzi strach w szeregach rosyjskiej armii. Nie bez znaczenia pozostaje też precyzja ostrzału. Pociski MGM-140 kal. 610 mm to konstrukcja, którą do służby włączono na początku lat 90. ubiegłego wieku jako zastępcę systemu rakietowego krótkiego zasięgu MGM-52 Lance. Przeskok technologiczny był spory, bowiem w ATACMS uzyskano skuteczny zasięg operacyjny wynoszący 300 km.

Pojedynczy pocisk MGM-140 mierzy niemal 4 metry długości i ma masę niespełna 1,7 tony. Tak potężna konstrukcja pozwoliła zastosować głowicę bojową o masie 560 kg. Można zatem uznać, że ATACMS jest dla Ukrainy wyjątkowo pożądanym wsparciem z trzech powodów: pozwoli atakować nie tylko tereny macierzyste Rosji, ale też okupowane przez armię Putina regiony. Jest również bronią precyzyjnego rażenia, która trafia dokładnie tam, gdzie powinna.

ATACMS-y dla Ukrainy są też istotne z uwagi na to, że do strzelania nimi nie są potrzebne właściwie żadne dodatkowe maszyny. Pociski MGM-140 są odpalane z wyrzutni M270 MLRS oraz M142 HIMARS. To niewątpliwa zaleta, która pozwala włączyć do użytku ATACMS niemal bez dodatkowych przygotowań.

Istotne z punktu logistycznego na froncie jest też ułatwione przenoszenie amunicji. Ważąca niewiele ponad 16 ton platforma HIMARS jest wysoce mobilna, a więc umożliwia w sposób natychmiastowy reagować na zmieniające się warunki na froncie i transportować ATACMS tam, gdzie akurat są potrzebne niskim nakładem pracy. Dla Rosjan może to oznaczać ciągłą niepewność skąd i gdzie może uderzyć rakieta.

Broń która "przybliżyłaby koniec wojny"

Doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Mychajło Podolak już na końcu 2022 r. apelował o przekazanie ATACMS-ów. W jego ocenie "taka broń przybliżyłaby koniec wojny" i argumentował to m.in. wspomnianym wcześniej dużym zasięgiem.

Ukrainiec twierdził, że użycie precyzyjnej amunicji o dużym zasięgu pozwoli "zniszczyć duże rosyjskie składy wojskowe", które armia Putina przetrzymuje na okupowanych terenach. To właśnie o te obszary toczą się walki i "wojna zakończy się, gdy odzyskamy kontrolę nad granicami i kiedy Rosja zacznie się bać Ukrainy" – wyjaśnił.

Możliwy zasięg pocisków ATACMS (kliknij, aby powiększyć obraz). © Wirtualna Polska

MGM-140 ATACMS w istocie jest rozwiązaniem, które może się przyczynić do rozwiązania konfliktu. Wystrzelony z niemal każdego miejsca pocisk blisko granic terenów okupowanych przez Rosjan obejmuje zasięgiem kluczowe dla Ukraińców obszary.

Mapa zasięgu pokazuje, że ustawiona w Odessie wyrzutnia bez trudu wyniesie amunicję do Sewastopolu. ATACMS z łatwością dotrze też do każdego miejsca w obwodzie chersońskim zaporoskim, donieckim lub ługańskim – to miejsca, gdzie toczonych jest najwięcej walk. MGM-140 dosięga też Rostów nad Donem, który niedawno został zajęty przez wagnerowców oraz Woroneż.

Warto też podkreślić, że użycie broni o 300-kilometrowym zasięgu w północno-wschodniej części Ukrainy stanowi potencjalne zagrożenie dla samej Moskwy. Pocisk wystrzelony blisko granicy z Rosją dotrze na przedmieścia stolicy i choć nie trafi do samego centrum – może stanowić wyraźny sygnał dla Kremla, że Ukraina dysponuje potężnym arsenałem.

Wystrzał ATACMS z HIMARS. © Wikimedia Commons

Wyścig zbrojeń toczy się o jak największy zasięg

Wprawdzie siła rażenia i precyzja ataku są istotnymi parametrami, których w produkcji broni nie można pomijać, ale jest jeszcze jedno kryterium, które decyduje o użyteczności bojowej amunicji – zasięg. Jest ważny, bo stanowi niewerbalną deklarację potęgi militarnej.

Pociski, które są zdolne przemierzać setki i tysiące kilometrów jasno dają przeciwnikowi do zrozumienia, że armia może atakować i bronić się z niemal dowolnego obszaru. Właśnie dlatego w Ukrainie powstaje broń, której zasięg ma przekraczać 1000 km.

Państwowy koncern obronno-przemysłowy Ukrainy Ukroboronprom w 2022 r. informował o pracach nad bronią, która jest zdolna do przeniesienia głowicy bojowej o masie 75 kg na dystans nawet 1000 km. Choć pocisk jeszcze nie powstał (nie ma potwierdzeń jego użycia), podkreślić należy, że ukraińska konstrukcja może mieć wspólną charakterystykę z amerykańskimi Precision Strike Missile (PrSM-ER) o zasięgu 1000 km, które zastąpią ATACMS-y i będą przenoszone z wyrzutni HIMARS. Jeśli więc USA odmówią wsparcia MGM-140, nie jest wykluczone, że Ukraina w przyszłości nie będzie w stanie zagrozić stolicy Rosji, a nawet obszarom oddalonym o setki kilometrów od Moskwy.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski