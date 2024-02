Ukraińcy dotarli aż za Moskwę. Broń pokonała 750 km

Warto zwrócić uwagę, że nie jest to pierwszy tego typu incydent, z którym mierzą się Rosjanie. Jeszcze w połowie stycznia 2024 r. armia obrońców przeprowadziła atak na skład ropy w Petersburgu. Ołeksandr Kamyszyn zwrócił wówczas uwagę, że do ostrzału wykorzystano bezzałogowce o zasięgu ok. 1250 km. W związku z tym można uznać, że Ukraińcy mają do dyspozycji coraz więcej maszyn dalekiego zasięgu i coraz chętniej ich używają.