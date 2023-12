Ukraińcy urządzili im piekło. Zniszczyli tony rosyjskiego sprzętu

Dwa zniszczone czołgi T-72B3 i dwa bojowe wozy BMP-2 – to bilans strat, które Rosjanie ponieśli we wsi Syńkiwka w Ukrainie (obwód charkowski) – podaje portal Militarny. To kolejna klęska wojsk agresora w tym regionie, gdzie armia traci cenny sprzęt. Przypominamy możliwości zniszczonych maszyn.