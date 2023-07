Podejrzana część w rosyjskim dronie. Trwa dochodzenie

Premier Irlandii Leo Varadkar potwierdził, że "prowadzone jest odpowiednie dochodzenie dotyczące irlandzkiej części w dronie Shahed" – zauważa ZMiST na Twitterze. Choć Irlandia jest krajem neutralnym w kontekście militarnym, działanie zmierzające do ustalenia, w jaki sposób irlandzka część trafiła do rosyjskich dronów atakujących Ukrainę ma być demonstracją wsparcia Kijowa podczas trwającego konfliktu.

Jednocześnie władze Irlandii nie podejrzewają, aby tamtejsze firmy naruszyły sankcje wobec Rosji. Główne podejrzenia w związku z pojawieniem się zachodniego elementu w broni należącej do Rosjan są skierowane w stronę państw trzecich, które nie są objęte zakazami, a następnie przekazują części dalej.

Stąd też wiadomo, że Shahed-136 (znany w Rosji pod nazwą Geran-2) będący w istocie niewielkim dronem kamikadze mierzy ok. 3,5 metra długości przy rozpiętości skrzydeł równej 2,5 metra (układ delta). Łączna waga broni wynosi ok. 200 kg, natomiast na głowicę bojową przypada ok. 40 kg.