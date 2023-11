Sekretna broń Ukraińców. Pozwoli zaatakować Moskwę

Utrzymywaną od wielu miesięcy w tajemnicy broń pokazał na platformie X Igor Lachenkow – czytamy na portalu Defense Express. Mężczyzna opublikował zdjęcie bezzałogowca, którego dokładna specyfikacja techniczna wciąż pozostaje nieznana, a ponadto – sama konstrukcja na grafice została starannie rozmyta, przez co trudno określić jej gabaryty i dodatkowe funkcjonalności. Wiadomo natomiast, że Morok jest tańszym zamiennikiem ukraińskich Bobrów, których cenę szacuje się na ok. 4 mln hrywien (ok. 450 tys. zł).

Morok zagrozi Moskwie. Bezzałogowiec pokona nawet 800 km

Jeszcze w październiku br. Ukraińcy prowadzili zbiórkę, której celem był zakup 100 bezzałogowców Morok dla tamtejszej armii. Prowadzona przez Fundację Serhija Prytuły zbiórka miała zgromadzić 175 mln hrywien, co oznacza, że koszt pojedynczego bezzałogowca wynosi ok. 1,75 mln hrywien (ok. 200 tys. zł).

Z dotąd opublikowanych materiałów przedstawiających drona Morok wynika, że może to być konstrukcja zbudowana w oparciu o bezzałogowca RZ-60. Ten z kolei został po raz pierwszy wykorzystany przez wojska Ukrainy w 2019 r. Warto jednak podkreślić, że Morok jest znacznie ulepszony względem swojego protoplasty, na skutek czego nowy dron kamikadze ma osiągać realny zasięg nawet 800 km i przenosić głowicę o wadze 30 kg.

Modernizacja RZ-60 musiała więc wiązać się z usunięciem wielu systemów statku powietrznego. Defense Express zauważa, że producent mógł zdecydować się na pozbycie się m.in generujących dodatkową wagę systemów komunikacji i wymianę jednostki napędowej.

Odległość pomiędzy Kijowem a Moskwą. Dron Morok może pokonać tę trasę za jednym razem © Mapy Google

Choć naturalnie podejrzenia ukraińskich mediów dotyczących wykorzystania wspomnianego RZ-60 do produkcji Moroka nie zostały potwierdzone przez armię obrońców, najważniejsza cecha bezzałogowca to bez wątpienia możliwość atakowania przez Ukraińców obiektów w głębi Rosji. Wystrzelony z okolic Kijowa Morok – zgodnie z deklarowanym zasięgiem 800 km – powinien bez trudu dotrzeć do celu w samym centrum Moskwy.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski