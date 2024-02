Wpadł w ręce Rosjan. To nieznana broń Ukraińców

Obwód briański to obszar graniczący z Białorusią i Ukrainą. Znajduje się w linii prostej prowadzącej od Kijowa do Moskwy, co może sugerować, że znaleziony przez Rosjan bezzałogowiec mógł zmierzać w kierunku stolicy Rosji. Militarny zwraca uwagę na istotne szczegóły w znalezionej konstrukcji.