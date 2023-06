USA ma problem z trotylem. Pomoże militarna potęga zza Pacyfiku

Podczas wojny w Ukrainie jest zużywana ogromna ilość amunicji , której produkcji świat nie widział od najczarniejszych lat zimnej wojny. W przypadku Ukrainy amunicję dostarcza w praktyce cały świat z nawet najbardziej egzotycznych kierunków jak Sudan i Pakistan i to jeszcze nie pokrywa całkowicie popytu. Z kolei Rosja w większym stopniu zużyła już swoje ogromne zapasy z czasów ZSRR i ratuje się dostawami z Iranu i Korei Północnej.

Japonia jeszcze nie zdecydowała się ze względu na bardzo restrykcyjne krajowe przepisy dotyczące eksportu na dostawy sprzętu śmiercionośnego i dotychczas do Ukrainy trafiał głównie sprzęt ochronny oraz ostatnio 100 pojazdów .

Obecny premier Japonii Fumio Kishida widzi potrzebę wspierania Ukrainy, ponieważ potencjalna wygrana Rosji najpewniej zachęciłaby Chiny do ataku na Tajwan, co wywołałoby regionalną wojną parę lat później. W tym celu Japonia prowadzi zbrojenia niewidziane od czasów II wojny światowej oraz rozważa nawet eksport wycofanego uzbrojenia do innych państw regionu.