Japońska pomoc dla Ukrainy. Obejmuje drony oraz sprzęt ochronny

Ukraina otrzymuje wsparcie z całego świata uwzględniając aż tak egzotyczne kierunki jak Japonia. Co prawda Kraj Kwitnącej Wiśni ze względu na bardzo restrykcyjną politykę eksportu uzbrojenia wysłał do Ukrainy wyłącznie sprzęt ochronny, sprzęt ogólnego przeznaczenia oraz drony. Przedstawiamy, co trafiło do Ukrainy.