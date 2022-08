Samobieżne haubice M109 dla Ukrainy. Łotewskie dary już ostrzeliwują Rosjan

Dostawą sześciu sztuk pochwalił się na swoim Twitterze ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow. Państwa bałtyckie mimo stosunkowo małego potencjału są bardzo aktywnym dostawcą sprzętu wojskowego dla Ukrainy. Poza amunicją z czasów ZSRR do Ukrainy trafiła też nieznana liczba karabinów M14 bądź wszyscy pamiętają ufundowanego przez Litwinów drona Bayraktar TB2 . Teraz Łotwa przekazuje prawie tyle samo systemów artyleryjskich co mające wielokrotnie większe możliwości Niemcy...

Podobnie jak dostarczone przez Norwegię M109A3GN mamy tutaj do czynienia ze zmodernizowanym przez Austrię w latach 2003-2007 systemem z lat 60. Austria zdecydowała się odsprzedać Łotwie w 2017 roku łącznie 47 pojazdów (35 haubic, 10 wariantów dowodzenia oraz dwa nauki jazdy), a w 2021 roku do tej liczby dołączyło kolejne 18 sztuk.

Mimo wszystko przy użyciu odpowiedniej amunicji pokroju np. M549A1 z dopalaczem rakietowym to te stare M109 są w stanie zapewnić większy zasięg niż większość rosyjskiej artylerii lufowej. Mówimy tutaj o zasięgu około 30 km, a w przypadku wykorzystania zwykłej amunicji pokroju DM121 zasięg spada do 22 km. Szybkostrzelność systemu to maksymalnie 4 strz./min więc mniej od tego co potrafią zapewnić nowocześniejsze systemy.