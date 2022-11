Historyczna zmiana w Japonii. Rozważane są możliwości eksportu używanego uzbrojenia

Druga umożliwia dostawy uzbrojenia tylko wtedy kiedy to przyczyniałoby się do aktywnego promowania wkładu na rzecz pokoju i współpracy międzynarodowej lub do zwiększenia bezpieczeństwa Japonii. Z kolei trzecia nakazuje państwu obdarowanemu zapewnienie pełnej kontroli nad otrzymanym uzbrojeniem i np. nieprzekazywaniu go dalej.