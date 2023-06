Sprzęt dla Ukrainy był niesprawny. Problemy z logistyką nie dotyczą tylko Rosjan

Jak podaje portal Defense News kiedy to w 2022 roku Amerykanie zdecydowali się z kuwejckiego składu przekazać Ukrainie sześć haubic M777 oraz 29 pojazdów HMMWV to tylko trzy HMMWV były sprawne, a w przypadku haubic istniało nawet poważne zagrożenie życia dla obsługi w przypadku ich użycia.

Okazało się bowiem, że cztery sztuki miały niepoprawnie wyregulowane zamki, co skutkowałoby eksplozją przy strzale. Ponadto wszystkie miały stary płyn hydrauliczny, który z czasem taki swoje właściwości oraz po przewiezieniu ich do Polski musiano też dokonać wymiany iglic i innych części mechanizmu spustowego. Wszystkie ponadnormatywne naprawy kosztowały 131 490 dolarów.

Skład był pod opieką 401 batalionu wsparcia polowego armii i po powyższych wydarzeniach ma przejść restrukturyzację współpracy US Army z lokalnymi kontraktorami, którzy twierdzili, że nie muszą serwisować sprzętu zgodnie z armijnymi procedurami. Warto zaznaczyć, że US Army na utrzymanie powyższego składu w latach 2016 - 2023 przeznaczyło 1 mld dolarów.

W porównaniu do starszego typu nowość jest o około 40 proc. lżejsza ze względu na zastosowanie tytanu zamiast stali, co znacznie ułatwia jej przemieszczanie. Może ona dzięki armacie kal. 155 mm o długości 39 kalibrów prowadzić ostrzał na dystans maksymalnie około 40 km w przypadku pocisków Excalibur lub do 25 km dla budżetowych pocisków typu DM121 z intensywnością do pięciu strz./min.