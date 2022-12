Pomoc z nieoczywistej strony. Pociski moździerzowe "Ahmed" z Afryki w Ukrainie

Wyprodukowane przez sudańską firmę MIC (Military Industry Corporation) pociski moździerzowe HE-843B z katalogową nazwą "Ahmed" to hybryda amunicji bułgarskiej i chińskiej przeznaczonej dla moździerzy kal 120 mm produkcji radzieckiej.

Amunicja do broni radzieckiej/rosyjskiej jest z reguły nieprodukowana przez państwa NATO (pojedyncze firmy mają ograniczony potencjał) więc amunicja do rosyjskiej broni jest poszukiwana gdzie się tylko da.

Mieliśmy już przypadek np. pozyskania amunicji artyleryjskiej z Pakistanu, moździerzy z Iranu (skonfiskowana przez USA pomoc dla jemeńskich rebeliantów Huti) a teraz widać pojawiają się dostawcy z Afryki. Najpewniej tak samo, jak w przypadku Pakistanu jest to zakup komercyjny (zakup przez Ukrainę lub fundowany przez inne państwo), a nie sudańska pomoc wojskowa. Pociski moździerzowe trafiły do Ukrainy poprzez lotnisko w Rzeszowie, na co wskazuje historia lotów na kierunku Chartum — Rzeszów.