Kolejne haubice M777 dla Ukrainy. Australia już przygotowała sprzęt

Serwis Militarnyj podaje, że haubice zostały przygotowane do transportu 26 kwietnia i załadowane na pokład wojskowego samolotu transportowego C-17A Globemaster III w bazie RAAF Amberley w Queensland. Oznacza to, że już niedługo trafią na wyposażenie ukraińskiej armii, podobnie jak kolejne pojazdy transportowe Bushmaster. Z informacji przekazanych przez Joint Operations Command wynika, że pojazdy przygotowano do transportu na pokładzie komercyjnego samolotu transportowego obsługiwanego przez ukraińską firmę lotniczą Antonov Airlines.