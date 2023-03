Kluczowy system zniszczony. Padł ofiarą pocisku za 100 tys. dolarów

Na poniższym nagraniu widzimy przypadek wykrycia rosyjskiego kompleksu R-330Ż Żytiel przez ukraińskiego drona Shark bazującego na wcześniejszym PD-2 . Jest to konstrukcja zaprojektowana do celów wojskowych mogąca podobnie jak np. polskie drony FlyEye działać w środowisku silnego oddziaływania systemów walki elektronicznej.

System R-330Ż Żytiel został wprowadzony do służby w rosyjskiej armii w 2008 roku i do jego zadań należy wykrywanie, namierzanie i analiza źródeł emisji radiowej oraz ich zagłuszanie. System ma wedle doniesień pracować w zakresie 100 - 2000 MHz i jest zamontowany na ciężarówce Ural-43203 wraz z teleskopowymi antenami. Rozłożenie systemu ma zajmować około 40 min, a autonomia operacyjna ma wynosić 1600 godzin, ponieważ całą elektronikę zasila pokładowy agregat.

Zasięg systemu to około 25 km w przypadku obiektów naziemnych lub do 50 km dla obiektów latających. R-330Ż Żytiel jest zdolny także do precyzyjnego wykrycia emitera sygnału, na który można z kolei naprowadzić artylerię, co zresztą Rosjanie już nieraz dokonywali.