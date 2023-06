DP-62 Zapora w Sewastopolu. Wygląda jak wyrzutnia Grad, ale to pułapka na Ukraińców

Na zdjęciach w rejonie portu w Sewastopola można zobaczyć bardzo nietypowy sprzęt. Wyrzutnie widoczne w pobliży wybrzeża na pierwszy rzut oka przypominają popularne BM-21 Grad , szeroko stosowane przez Rosjan i Ukraińców, jednak to inna broń – system DP-62 Zapora.

Służą do tego specjalnie opracowane pociski PRS-60, które mają głowicę o działaniu kierunkowym. Jak opisuje Defence24 , po eksplozji odłamki formują stożek rozszerzający się w kierunku celu. Daje to możliwość rażenia celów znajdujących się w bezpośredniej bliskości chronionych obiektów, okrętów czy infrastruktury, bez ryzyka uszkodzenia jej odłamkami.

PRS-60 umożliwia niszczenie celów nawodnych, jak uderzeniowe, pływające drony, ale także małych okrętów podwodnych do głębokości – jak podają Rosjanie – nawet 200 metrów.

Skuteczne zwalczanie celów na- i podwodnych jest możliwe na dystansie do 5 tys. metrów (zasięg zwykłego Grada to ok. 20 km), a system może pracować w trybie manualnym, jak i automatycznym. Naprowadzenie na cel odbywa się wówczas z wykorzystaniem stacji hydroakustycznej.