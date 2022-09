Problemy z dostępnością rosyjskiej amunicji w Ukrainie? Pomoc nadeszła z państwa w Azji

W sieci pojawiły się zdjęcia zawierające obrazy przedstawiające skrzynie z amunicją artyleryjską kal. 122 mm wyprodukowaną przez pakistańskie zakłady Pakistani Ordnance Factories (POF). Analitycy działający w ramach użytkownika Twittera o nicku Ukraine Weapons Tracker twierdzą, że wskazuje na to użycie zapalników LIU-4 używanych wyłącznie w Pakistanie. Ponadto, dostarczone pociski mają zaledwie parę miesięcy, więc zostały najpewniej wyprodukowane specjalnie dla Ukrainy.

Najpewniej pociski mogły trafić do Ukrainy poprzez państwo trzecie pełniące rolę pośrednika. Bardzo możliwą opcją jest Wielka Brytania, na co wskazują liczne loty ciężkich samolotów transportowych C-17 Globemaster III należących do Royal Air Force pomiędzy Rumunią, Cyprem a Pakistanem.