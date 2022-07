Pociski artyleryjskie M549A1. To one dały Ukrainie przewagę w wojnie z Rosją

Wpływ artylerii dostarczonej przez państwa bardzo dobrze opisał Łukasz Michalik , ale skuteczność dział w dużej mierze zależy od zastosowanej amunicji. Najczęściej są spotykane zwykłe pociski pokroju słowackich OFd MKM zdolnych razić cele na dystansie do ~18,5 km w przypadku systemów z działami o długości 39 kalibrów pokroju haubic M777 lub M109A3GN . Z kolei jeśli ta jest stosowana w systemach z lufą o długości 52 kalibrów (np. PzH 2000 czy CAESAR ) to zasięg wzrasta do ~31 km.

Kolejną amunicją jest typ z gazogeneratorem umieszczonym w dnie pocisku, który jak wskazuje nazwa generuje spaliny. Te jednak nie działają jako dodatkowy napęd, tylko służą zmniejszeniu podciśnienia, co skutkuje zmniejszeniem oporu dennego pocisku. W efekcie zasięg wystrzelonego pocisku jest o około 30 proc. większy niż bez gazogeneratora. Jest to teraz standardowa amunicja w większości państw NATO, która w przypadku dział z lufą o długości 52 kalibrów pozwala na rażenie celów na dystansie ponad 40 km.

Trzecim typem są pociski z dopalaczem rakietowym o największym zasięgu, które ze względu na swoją wyższą cenę nie są używane masowo. Do tej grupy należą m.in. przekazane przez USA pociski M549A1 pozwalające np. w przypadku dział M777 lub M109A3GN zwalczać cele na dystansie 30 km. Jeśli te jednak zostaną zastosowane w działach o długości 52 kalibrów, to zasięg wzrasta do ~60 km. Jest możliwe ze względu na standaryzację dział wedle normy JBMoU (Joint Ballistics Memorandum of Understanding).